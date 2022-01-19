Рябков уверен, что никакого риска крупномасштабной войны в Европе нет

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Риск крупномасштабной войны в Европе отсутствует, а Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину", - подчеркнул замминистра.

По его словам, в Москве видят угрозу в том, что Украина "становится все более интегрированной в НАТО" даже без приобретения формального статуса члена организации.

"Это то, что находится в центре интересов безопасности России, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Мы сделаем все возможное, для того чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию по дипломатическим каналам. И проекты документов, которые были предложены США, - это именно тот путь, которым надо пойти для дипломатического решения".

Рябков напомнил, что предложенные Россией проекты документов по евробезопасности носят пакетный характер и в Москве не готовы их "разбивать на определенные части". "Мы не готовы, скажем так, рассматривать одни направления в ущерб другим. Для нас приоритетом является достижение юридически обязывающих твердых гарантий со стороны США, что эта страна [Украина] и другие страны, которые мы уже упоминали, не станут членами НАТО", - пояснил он.