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Рябков: РФ готова рассмотреть обязательство США не голосовать за членство Украины в НАТО

Москва сделает все для дипломатического решения ситуации с интеграцией Украины в НАТО, заявил замглавы российского дипведомства

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия в качестве альтернативы будет готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в среду на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - сказал замглавы МИД РФ.

"И я бы сказал, что это был бы более простой путь для США, если у США, конечно, есть достаточно политической воли", - добавил Рябков. По его словам, Россия будет взывать к ответственности Соединенных Штатов, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи", приведшие к нынешнему кризису.

Россия сделает все возможное, чтобы дипломатическими путями прекратить продолжающуюся интеграцию Украины в НАТО, так как этот процесс затрагивает интересы безопасности РФ. Российские проекты документов по евробезопасности предлагают именно такой путь, заявил Рябков.

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УкраинаРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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