Делегация РФ заявила о начале "обратного отсчета" в ожидании принятия предложений России

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Момент истины настал для Запада, в результате которого пошел обратный отсчет в ожидании принятия российских предложений о гарантиях безопасности в адрес США и стран НАТО. Об этом заявил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он выступил на первом в 2022 году заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) ОБСЕ.

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"Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Уверен, что при наличии доброй воли, готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел", - констатировал Гаврилов.

Россия ожидает от США и стран НАТО в кратчайшие сроки письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности, заявил Гаврилов. Он обратил внимание участников ФСОБ ОБСЕ на российские инициативы по гарантиям безопасности. "В кратчайшие сроки ожидаем подробной письменной реакции на наши предложения. После ее тщательного изучения в Москве, помимо прочего, появится понимание того, сможет ли ФСОБ быть встроен в работу по гарантиям безопасности", - подчеркнул руководитель делегации РФ.