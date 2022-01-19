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Гаврилов: предложения РФ к США и НАТО нацелены на создание новой системы договоренностей

По словам главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, российская сторона указала государствам - участникам ОБСЕ, что дипломатическая работа заключается в поиске решений, которые основываются на балансе интересов

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Предложения России о юридических гарантиях безопасности в адрес США и стран НАТО нацелены на создание новой системы договоренностей, которая основана на отказе от попыток добиваться военного превосходства. Об этом сообщил в среду руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Отвечая на вопрос о состоянии и перспективах настоящего и будущего архитектуры безопасности в Европе на фоне текущих реалий, Гаврилов подчеркнул, что как раз в ходе выступления на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ российская делегация констатировала, что последние десятилетия выявили порочный характер сложившейся в Европе архитектуры безопасности, в рамках которой внеблоковость, похоже, становится самой надежной гарантией стабильности. "Принцип неделимости безопасности сегодня узурпирован НАТО, которая выстраивает ее по логике не "вместе", а "против искусственно созданных внешних противников", - заметил российский дипломат.

"Российские предложения о юридических гарантиях безопасности нацелены на создание новой системы договоренностей, базирующейся на отказе от попыток добиться военного превосходства и одобренном лидерами всех государств ОБСЕ в 1990-е годы принципе неделимости безопасности в его "первородном" понимании, - отметил Гаврилов. - В их основе - исключение любого дальнейшего продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих нам систем вооружений вблизи российской территории, особенно на Украине, а также отказ от проведения провокационных учебно-тренировочных мероприятий вблизи государственных границ".

Как добавил руководитель делегации РФ, все это является российскими "красными линиями". "Это абсолютно необходимые и неотъемлемые элементы, в отсутствие которых мы будет вынуждены констатировать, что с противоположной стороны проявляется высшая степень некооперабельности", - пояснил дипломат. В этой связи российская сторона указала государствам - участникам ОБСЕ, что дипломатическая работа заключается в поиске решений, которые основываются на балансе интересов, их взаимном признании и уважении.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич представил в своем выступлении эти инициативы на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

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