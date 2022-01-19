В посольстве РФ в Швеции указали на кампанию по раздуванию антироссийских страхов

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Беспрецедентная пропагандистская кампания по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов была развернута в шведских СМИ с подачи политиков. Об этому в среду на странице в Facebook пишет посольство РФ в королевстве.

"В последнее время в посольство поступают многочисленные обращения шведских граждан (в основном пожилых людей и детей) с адресованными к России просьбами "не нападать на Швецию". Рассматриваем эти опасения как прямой результат развернутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов. В качестве дипломатического представительства Российской Федерации ответственно заявляем, что нападать на Швецию наша страна не собиралась и не собирается. Напротив, мы хотели бы иметь добрососедские отношения с нашими шведскими партнерами и развивать с ними взаимовыгодный диалог во всех областях, включая сферу безопасности, что неоднократно официально предлагали Стокгольму, но неизменно получали отказ или натыкались на гробовое молчание", - отметили в дипмиссии.

Российские дипломаты подчеркивают, что цель кампании - убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды.

"Заверяем здравомыслящих шведских граждан: Россия никогда не придет в ваши дома с войной, а все инсинуации о противном имеют своей целью убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды и послушно следовать указаниям из-за океана", - подчеркивается в сообщении.