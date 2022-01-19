Депутата, напавшего на официантку на Кубани, исключат из объединения Апшеронского совета

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Депутата Апшеронского совета исключат из объединения "Единой России" Апшеронского совета депутатов после того, как в соцсетях распространилось видео с нападением на официантку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе отделения партии в Краснодарском крае.

Ранее в социальных сетях региона начало распространяться видео, на котором мужчина толкает официантку. В подписи к видеозаписи говорилось, что мужчина - депутат Апшеронского совета депутатов Петр Нелинов.

"Хотя Нелинов не является членом "Единой России", к сожалению, он входит в ее депутатское объединение в муниципальном совете депутатов. Конечно, такое поведение не приемлемо. Мы настаиваем на исключении Петра Нелинова из депутатского объединения "Единой России" в совете Апшеронского района", - приводит пресс-служба слова секретаря местного отделения "Единой России", главы Апшеронского района Олега Цыпкина.

Также Цыпкин попросил правоохранительные органы дать правовую оценку ситуации и привлечь виновного к ответственности "по всей строгости закона".