Женева готовится к переговорам Лаврова и Блинкена

ЖЕНЕВА, 20 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Предстоящие 21 января в Женеве переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена ожидаемо вызвали большой интерес мировой прессы. На встречу уже аккредитовались более 60 журналистов, и заявки продолжают поступать.

Женева - дипломатическая столица Швейцарии, Европы и мира - не в первый раз принимает столь важную встречу. Позитивный импульс российско-американскому диалогу дал в июне 2021 года саммит России и США.

Однако в отличие от июньской встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена на этот раз в Женеве нет масштабных мероприятий в сфере безопасности.

Привычный ритм

Пандемия коронавируса, обновившая в Швейцарии в среду очередной максимум - более 38 тыс. новых случаев заражения за сутки - не нарушает привычного ритма. Магазины и учреждения работают, а маску требуется носить только в общественном транспорте и внутри помещений, открытых для публики. Правительство заявило в среду, что расценивает ситуацию в больницах, которые сейчас заполнены пациентами в среднем почти на 80%, как "напряженную". Оно продлило до конца февраля требование перевода всех работников, где позволяют производственные условия, на удаленную работу. Кроме того, до конца февраля будет действовать правило помещения на пятидневный карантин всех, кто имел тесные контакты с заболевшими и мог заразиться. С 365 до 270 дней сокращен срок действия сертификатов, которые выдаются полностью вакцинированным и переболевшим ковидом людям. Эти сертификаты дают возможность посещать кинотеатры, фитнес-центры и рестораны.

Власти Женевы создают условия для удобства переговорщиков. Как заявила корреспонденту ТАСС в преддверии встречи Лаврова и Блинкена официальный представитель швейцарского МИД Элиза Рагги, Швейцария "готова предлагать свои добрые услуги, когда они полезны и желательны". "Это включает в себя также роль принимающей страны или содействие переговорам и встречам", - сказала она.

Традиционная площадка

Ожидается, что встреча Лаврова и Блинкена пройдет в гостинице President Wilson. Там же может состояться итоговая пресс-конференция. Эта гостиница имеет реноме традиционной площадки для крупных международных мероприятий, включая российско-американские контакты. В августе и сентябре 2016 году именно там проходили переговоры по Сирии Сергея Лаврова и тогдашнего госсекретаря США Джона Керри. Журналистам особенно запомнилась их сентябрьская встреча: на 15-м часу ожидания итогов переговоров в зал, где разместилась пресса, вошел российский министр и члены делегации РФ. Они принесли коробки с горячей пиццей и две бутылки водки. Сергей Лавров пояснил под всеобщий гул одобрения, что пицца - от американской делегации, а водка - от российской. Брифинг стартовал после этого довольно быстро, поэтому успела по кусочкам разойтись только пицца, а бутылки остались непочатыми.

В гостинице President Wilson во время российско-американских консультаций по гарантиям безопасности, проходивших 9 и 10 января нынешнего года, останавливалась российская делегация. А в июне 2021 года, когда проходил саммит Путина и Байдена, в этом отеле базировались американские дипломаты.

Швейцарские СМИ освещают сейчас непростые российско-американские отношения в традиционной для прессы западных стран манере, делая акцент на якобы исходящей от России угрозе для Украины. Вместе с тем в преддверии женевской встречи Лаврова и Блинкена в местных публикациях можно заметить проблески сбалансированных оценок. Так, газета Tribune de Genève процитировала в среду неназванного дипломата, занимающего пост военного атташе в Москве. Он заявил: "У Украины больше заинтересованности в конфликте, чем у России, однако, по сути, этого не хочет никто".