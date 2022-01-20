Посол РФ в ФРГ назвал войска России вблизи с Украиной реакцией на поставки оружия Киеву

"Мы реагируем на то, что наши западные партнеры по переговорам наводняют Украину оружием", - отметил Нечаев. Вместе с тем он добавил, что это "абсолютное право" России. "Это не угроза, это нормальная ситуация", - продолжил дипломат. Вблизи границы также проводится много украинских тактических учений. В Румынии и Польше НАТО устанавливает ракетные комплексы, которые угрожают России.

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Размещение российских войск недалеко от границы с Украиной является реакцией Москвы на поставки Западом оружия Киеву. Такое мнение выразил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в опубликованном в четверг интервью газете Nordkurier, выдержки из которого приводит агентство DPA .

"Это оружие интерпретируется Западом как оборонительное, но его можно очень быстро превратить в наступательное", - заключил Нечаев. Президент РФ Владимир Путин несколько раз давал понять, что подобным ракетам нужно всего несколько минут, чтобы долететь до важнейших центров России.

Ранее во вторник украинский журнал Focus сообщил, что Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением после того, как накануне такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. При этом предполагается, что самолеты доставили противотанковые комплексы NLAW - переносные противотанковые управляемые ракеты. Накануне Уоллес заявил, что Великобритания предоставляет новый пакет безопасности для увеличения оборонной способности Украины. В частности, по его словам, имеются в виду поставки легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины.

В среду, комментируя на площадке дискуссионного клуба "Валдай" требования американской стороны отвести вооруженные силы России от границы с Украиной, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не будет вносить какие-либо изменения в размещение своих вооруженных сил на собственной территории под давлением извне.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.