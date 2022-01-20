В Думе назвали поспешным предложение КПРФ о признании ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Проект обращения о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), подготовленный думской фракцией КПРФ, является поспешным и может спровоцировать обвинения в якобы агрессивных планах Москвы в условиях продолжающихся контактов между РФ и странами НАТО по гарантиям безопасности. Такое мнение высказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Сегодня, я считаю, важно добиться более весомого решения, которое обозначено в наших требованиях. Заявление о признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что мы хотим забрать пол-Украины", - сказал Водолацкий.

В среду депутаты фракции КПРФ во главе с ее руководителем Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту Владимиру Путину о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР.

"Учитывая то, как сегодня проходят переговоры между Россией и США, мы выдвинули двенадцать требований, на которые должны быть даны письменные ответы и гарантии безопасности, естественно нам необходимо добиться от США и НАТО ответов на все эти пункты, - отметил Водолацкий. - Если НАТО и США отказываются от наших предложений, то начинает реализовываться план "Б", при котором это заявление, возможно, найдет реализацию".

Собеседник агентства пояснил, что под планом "Б" он понимает защиту национальных интересов РФ, включая защиту от внешних угроз, "чтобы не дай бог со стороны Харькова или Чернигова к нам не прилетали натовские ракеты".

Говоря о будущем народных республик, депутат напомнил, что исторически они не входили в состав Украины. "Территории ЛНР и ДНР - это историческая территория Всевеликого войска Донского, когда это была административно-территориальная единица. В 1922 году эти земли незаконно были переданы Советом народных комиссаров во вновь создаваемую Украинскую ССР. Поэтому там никогда не было ничего украинского, там всегда был наш язык, наша культура, 90% людей там имеют родственников на территории Ростовской области. Большевики решили разделить людей, это страшная трагедия", - отметил Водолацкий.

Инициатива КПРФ

Согласно подготовленному КПРФ проекту документа, Госдума обращается к главе государства "с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В документе указано, что уже восемь лет жители провозглашенных республик "живут под обстрелами мелко- и крупнокалиберного оружия", по данным ООН, погибли более 10 тыс. человек, более 50 тыс. ранены, при этом власти Украины "установили полную экономическую блокаду" ДНР и ЛНР.

В заключении правового управления Госдумы указано, что, согласно регламенту нижней палаты, проекты обращений по внешнеполитическим вопросам предварительно должны рассматриваться комитетом Думы по международным делам и комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Позиция этих комитетов в пакете внесенных документов не представлена.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Консультации прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Россия считает недопустимым "военное освоение" территории Украины североатлантическим альянсом.