Эксперт: КНДР делает шаги по увеличению напряженности в регионе, чтобы добиться уступок

СЕУЛ, 20 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР и ранее угрожала выйти из моратория на пуски межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерных испытаний, поэтому необходимо осторожно оценивать ее последние заявления. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков, комментируя итоги прошедшего 19 января в Пхеньяне заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Я был бы осторожен в оценках. КНДР и ранее и на самом высоком уровне говорила, что готова к отмене моратория и рассматривает этот вопрос. В последний раз такие разговоры в формулировках, очень похожих на ту, что прозвучала вчера, имели место в январе 2020 года", - подчеркнул эксперт. По его мнению, нельзя полностью исключать вероятность того, что действительно будут возобновлены запуски МБР и, возможно, ядерные испытания, однако пока эти заявления стоит считать частью общей стратегии Пхеньяна по повышению градуса напряженности.

Ланьков указал, что на протяжении последнего времени КНДР провела шесть запусков баллистических ракет, не нарушающих мораторий, но при этом довольно важных. Тем более, отметил он, что по меньшей мере в двух случаях испытывалась принципиально новая технология прорыва систем противоракетной обороны.

Политические цели Пхеньяна

Ланьков считает, что помимо чисто технических задач эти испытания имели и политическую цель: привлечь внимание к Северной Корее и, тем самым увеличить шансы на то, что США и другие игроки пойдут на уступки Пхеньяну.

"Поскольку реакции на эти действия не последовало, Север решил несколько увеличить уровень давления, скажем так, политическую температуру в регионе. Это обычный прием Пхеньяна, к которому северокорейские дипломаты с удивительной регулярностью прибегают уже много десятилетий. Сначала создается кризисная ситуация, а потом в качестве вознаграждения за возвращение на исходные позиции из партнеров выбиваются уступки", - отметил эксперт.

"То, что северокорейцы сказали, что они собираются выходить из моратория, вовсе не означает, что они реально из него сейчас выйдут. Пока это просто шаг в направлении дальнейшего увеличения напряженности. И впереди на этом пути эскалации еще много возможных шагов", - полагает он.

В частности, КНДР может начать "аккуратно нарушать или ходить по самой грани" взятых ей в одностороннем порядке обязательств по мораторию. Кроме того, Пхеньян может произвести запуск МБР, который "в общем будет нарушением моратория, но только частично". "Ну и конечно самая важная карта у них в рукаве - это очередные ядерные испытания", - указал Ланьков.

Выход из моратория: будет, но не сейчас

Эксперт считает, что вероятность выхода Пхеньяна из моратория возросла, "но это не означает, что это произойдет завтра или послезавтра". Он напомнил, что за последние четыре года подобные угрозы, причем в одном случае практически в тех же формулировках, КНДР уже делала дважды, и тогда за ними ничего не последовало.

"Говоря о моратории надо помнить, что в перспективе выход Пхеньяна из него представляется неизбежным. Если Северная Корея не получит кардинальных уступок, на которые не только США, но и все остальные мировые игроки сейчас не готовы, она неизбежно рано или поздно возобновит полноценную ракетно-ядерную программу", - уверен Ланьков.

Однако, полагает он, именно сейчас, в условиях пандемии с одной стороны и исключительно высокой зависимости от Китая с другой для Пхеньяна подобный шаг чреват нежелательными последствиями.

"Таким образом, я призываю к осторожности в оценках и сам поставил бы примерно два к одному, что мораторий продержится еще пару лет", - резюмировал собеседник ТАСС.

Заявление КНДР

Агентство ЦТАК в четверг распространило заявление об итогах прошедшего днем ранее в Пхеньяне под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК). В статье отмечается, что "враждебная политика и военная угроза со стороны США достигли опасной черты, которую больше нельзя игнорировать", а конфронтация с Вашингтоном принимает "затяжной характер".

В этой связи участники встречи дали "соответствующим органам указание пересмотреть меры по укреплению доверия, которые КНДР приняла по собственной инициативе, и подробно изучить вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности", отмечается в сообщении. По мнению южнокорейских экспертов, имеются в виду запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерные испытания, мораторий на которые в одностороннем порядке поддерживается КНДР с конца 2017 года.

На заседании Политбюро ЦК ТПК принято решение немедленно начать работу по укреплению национальной обороны, используя "физические средства, способные эффективно контролировать враждебные действия США против КНДР, которые становятся все более серьезными день ото дня", говорится в сообщении ЦТАК.

В нем также отмечается, что "нынешняя американская администрация настойчиво пытается лишить КНДР ее права на самооборону". "За последние несколько лет, прошедшие после саммита КНДР и США, Вашингтон провел сотни военных маневров, поставляя в Южную Корею сверхсовременные вооружения и размещая стратегическое ядерное оружие в районе Корейского полуострова, угрожая тем самым нашему государству", - подчеркивает агентство.