Эксперт: идея Анкары провести переговоры президентов РФ и Украины не будет иметь успеха

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инициатива властей Турции о проведении в стране переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет иметь успеха из-за проукраинских позиций Анкары. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Я думаю, что эта инициатива не будет иметь успеха по двум причинам. Первая причина заключается в том, что в России считают проблему [в отношениях с] Украиной производной от проблем между Россией и Западом. Поэтому очень часто высказывается такое мнение, оно прозвучало в частности в статье Дмитрия Медведева о том, что, строго говоря, с Украиной вообще говорить нечего, поскольку она несамостоятельна, а говорить надо с теми, кто принимает решения - с США или НАТО, и только такой разговор может привести к результатам, - сказал он. - Убежденность в том, что без Запада вопрос не решить, порождает сомнения в том, насколько может быть успешной посредническая роль Турции".

По его словам, чтобы быть посредником нужно занимать позиции равной удаленности от обеих сторон спора, дистанцироваться от них и попытаться найти какой-то компромисс. В этом заключается вторая причина.

"Если посмотреть на позицию Турции, то легко убедиться, что она занимает проукраинские позиции по всем основным вопросам, касающимся Крыма, Донбасса, последовательно защищает позиции Киева, поэтому не совсем понятно, как она может выступать в качестве посредника, если ее симпатии явно находятся [больше] на стороне Киева", - пояснил Кортунов.

"Я не думаю, что эта инициатива позволит каким-то образом переломить те негативные тенденции, которые сейчас наблюдаются в отношениях между Россией и Украиной", - заключил он.

В среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Он также рассказал, что Эрдоган "в ближайшие несколько недель отправится на Украину для переговоров с Зеленским".

Президент Турции в 2021 году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Россией и Украиной. В ходе телефонных переговоров в декабре 2021 года Путин указал Эрдогану на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений.