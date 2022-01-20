Лавров проведет переговоры с главой МИД Ирана

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в четверг переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, который находится в Москве в рамках визита в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Глава российской внешнеполитической службы Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Исламской Республики Иран, который находится в Москве в рамках первого визита в Россию президента Ирана Эбрахима Раиси", - указала дипломат.

Как сообщила Захарова, стороны обсудят состояние и перспективы российско-иранских отношений, включая "различные аспекты взаимодействия в области экономики с акцентом на ход реализации ключевых двусторонних проектов". "Предполагается также обмен мнениями по ряду актуальных международных тем, в частности по ситуации вокруг переговорного процесса в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и по отдельным региональным сюжетам", - отметила она.

Президент Ирана прибыл 19 января с официальным визитом в Россию. Встреча с Путиным стала первой с момента вступления иранского политика в должность. 20 января запланированы выступления Раиси в Госдуме и Соборной мечети в Москве.