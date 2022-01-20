Лавров проведет переговоры с Блинкеном 21 января в Женеве

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 января встретится в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"21 января в Женеве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Блинкена. Предстоит предметное обсуждение внесенных Россией 15 декабря 2021 года двух проектов фундаментальных документов: договора между Российской Федерацией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств - членов Организации Североатлантического договора", - сказала она.

Захарова добавила, что Лавров и Блинкен, как предполагается, обсудят дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности. "В ходе встречи предполагается оценить результаты состоявшихся переговоров межведомственных делегаций России и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которая состоялась в Вене 13 января, - отметила дипломат. - Также [предполагается] определиться с возможными дальнейшими шагами, имея в виду, прежде всего, скорейшее представление американской стороной письменного ответа с постатейными комментариями на российские документы [по гарантиям безопасности]".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.