Захарова: заявлениями о планах вторжения РФ на Украину Запад прикрывает свои провокации

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заявления Запада о якобы подготовке Россией вторжения на Украину являются информационным прикрытием для подготовки собственных провокаций. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящие время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения Россию на Украину, так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", - подчеркнула представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, опасения Москвы подтверждаются реальными провокационными действиями Запада. "Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 т. груза, то есть, в общей сложности, порядка 460 т. вооружений", - сказала она.

Стало известно, что также будут поставлены переносные противотанковые комплексы для применения в условиях городской застройки, добавила дипломат, подчеркнув, что ведению именно таких боевых действий украинских военных обучают западные инструкторы на Яворовском полигоне во Львовской области.

Военная помощь США

Захарова также напомнила, что более 200 спецназовцев на Украину отправила Канада под предлогом охраны своего посольства и эвакуации дипломатов в случае чрезвычайной ситуации.

Однако самой масштабной является военная помощь США, отметила дипломат. "Только в последние месяцы Вашингтон поставил на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним", - подчеркнула она.

Более того, по словам представителя МИД РФ, ранее сообщалось, что в январе ожидается отправка партий вооружений на сумму $20 млн. "На Украине подобную помощь воспринимают как карт-бланш на проведение силовой операции в Донбассе", - указала Захарова.

"Мы призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, [перестать] содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению минских соглашений и других международных обязательств", - сказала дипломат.