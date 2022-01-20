Захарова: самолеты ВВС Британии уже несколько дней завозят на Украину оружие

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Великобритания уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет вооружение на Украину. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений", - сказала она.

Москва призывает западных партнеров прекратить оказывать содействие в милитаризации Украины и затягивании страны в Североатлантический альянс, сообщила Захарова. "Мы призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств", - сказала она.