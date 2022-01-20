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Лавров 26 января выступит на правительственном часе в Госдуме

Министр ответит на вопросы депутатов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров выступит 26 января на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"26 января министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной Думы на тему "Об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации", также планируется, что он ответит на вопросы депутатов", - сказала она.

Дипломат напомнила, что ежегодные встречи министра с парламентариями позволяют повысить уровень взаимодействия между исполнительной и законодательной ветвями власти, обменяться мнениями о текущей международной ситуации и наметить пути повышения эффективности реализации внешнеполитического курса России.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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