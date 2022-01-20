Захарова заявила, что документ НАТО о политике в космосе носит провокационный характер

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Документ НАТО, касающийся политики альянса в космосе, носит провокационный характер, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что опубликованный 17 января документ под названием "Всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса" касается приоритетных задач и направлений работы альянса применительно к космическому пространству.

"Документ носит тенденциозный, на самом деле, провокационный характер, он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств - членов НАТО во главе с США", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

Она добавила, что этим документом в НАТО пытаются узаконить применение силы в космосе, что противоречит стремлению международного сообщества не допустить гонки вооружений в космическом пространстве. "Таким образом альянс превращает космос в арену боевых действий", - указала дипломат.

По ее словам, эти факторы в очередной раз подтверждают актуальность и правильность предложений Москвы по гарантиям безопасности, а также востребованность продвигаемых РФ и ее единомышленниками юридических инициатив по предотвращению гонки вооружений в космосе. "Всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса в очередной раз подтверждает правильность и своевременность российских предложений по юридически обязывающим гарантиям безопасности", - заключила Захарова.