Посол РФ в Белоруссии Грызлов приступит к своим обязанностям до конца месяца

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца января. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Борис Вячеславович намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца", - указала дипломат.

По словам Захаровой, общей установкой российской дипломатии для нового главы диппредставительства страны в Минске остается "работа на благо дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами и народами по всем направлениям". "Специфика наших отношений с Белоруссией, конечно, ставит дополнительные задачи, - продолжила она. - И назначение видного политического государственного деятеля на пост посла в Минске подчеркивает особое значение, которое руководство России придает отношениям с братской республикой".

Официальный представитель обратила внимание, что более подробное видение своих задач на новом посту сам Грызлов обстоятельно изложил в недавнем интервью агентству ТАСС.

"Белоруссия для России - ключевой союзник, стратегический партнер. Мы вместе выстраиваем Союзное государство, активно взаимодействуем в региональных интеграционных объединениях: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. Безусловно, теснейшим образом переплетены экономики наших стран. Активно развивается взаимная торговля, межрегиональное, приграничное сотрудничество. Мы вместе реализуем масштабные проекты в промышленности, энергетике и науке, - отметила она. - Основой нашего сотрудничества служат тесные отношения между гражданами России и Белоруссии. Естественно, также и совместная история, культура общие традиции, ценности. Наша задача - помочь их дальнейшему укреплению, созданию равных возможностей для россиян и белорусов на пространстве Союзного государства".

Она подчеркнула, что "важнейшим приоритетом" деятельности российского посольства и всех загранучреждений РФ в Белоруссии остается "обеспечение единой внешнеполитической линии Россия - Белоруссия". "Хорошо известно, что наши страны придерживаются совпадающих точек зрения по ключевым международным и региональным проблемам", - добавила Захарова.

О назначении

Президент РФ Владимир Путин назначил Грызлова новым послом в Белоруссии, указ главы государства был опубликован 14 января на официальном портале правовой информации. Другим указом президента от этой должности был освобожден Евгений Лукьянов, который возглавлял российскую дипмиссию в Минске с марта 2021 года.