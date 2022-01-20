Захарова: РФ призывает Кабул не вестись на провокации по разжиганию межэтнической розни

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россия надеется, что новые власти Афганистана не будут поддаваться на провокации отдельных элементов, которые разжигают межэтническую рознь в стране. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает озабоченность развитие протестных настроений на этнической почве на севере страны. Они вызваны арестом талибского (движение "Талибан" запрещено в РФ - прим. ТАСС) боевого командира узбекского происхождения по обвинению в совершении противоправных действий, - сказала она. - Мы надеемся, что новые власти не будут поддаваться на провокации, которые устраиваются деструктивными элементами по разжиганию межэтнической розни с целью дестабилизации обстановки в такое непростое для страны время".

Захарова добавила, что Москва отметила успешные контртеррористические действия Кабула, которые привели к ликвидации бывшего главаря афганской ячейки ИГ (запрещена в РФ). "Мы призываем афганские власти к интенсификации этих усилий, в том числе уделяя внимание ситуацию с террористической активностью в северных провинциях, которые граничат с нашими центральноазиатскими соседями", - указала официальный представитель.