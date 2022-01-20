Захарова: РФ и Белоруссия вынуждены реагировать на наращивание сил НАТО у общих границ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Польша, Литва и Украина наращивают военное присутствие вдоль границ Союзного государства и вынуждают Россию и Белоруссию адекватно реагировать на такие провокации. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы разделяем беспокойство белорусских коллег, союзников наращиванием военного присутствия НАТО вдоль внешних рубежей Белоруссии, - отметила она. - Это все-таки общая граница Союзного государства и, кстати говоря, ОДКБ. Польша, Литва и Украина демонстративно стягивают к границе вооруженных силовиков, военную технику, строят инфраструктуру. Россия и Белоруссия вынуждены в этой связи адекватно реагировать, в том числе путем совместного патрулирования воздушного пространства, регулярных совместных тренировок, учений и так далее".