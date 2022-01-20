{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова: роль ОДКБ как ключевой структуры по безопасности в регионе будет возрастать

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как ключевой структуры безопасности в регионе будет возрастать, на фоне глобальной нестабильности востребованность усилий организации также будет расти. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Организация Договора о коллективной безопасности, на самом деле, все более укрепляется в качестве ключевой структуры обеспечения безопасности, стабильности в регионе своей ответственности. Очевидно, что в условиях сохраняющейся глобальной нестабильности, разрастания региональных конфликтов, роль и востребованность усилий ОДКБ будет возрастать", - подчеркнула дипломат.

Кремль не считает возможным комментировать предложение о признании ДНР и ЛНР
Читать полностью