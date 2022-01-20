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Захарова: Путин и Алиев подробно обсуждали прошедший визит азербайджанского лидера в Киев

Комментируя обсуждаемую президентами Азербайджана и Украины возможности создания транспортного коридора, объединяющего страны ГУАМ, дипломат пояснила, что "выстраивание двусторонних отношений - суверенное право каждого государства"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подробно обсуждали в состоявшемся накануне телефонном разговоре прошедший визит азербайджанского лидера в Киев. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Алиев ранее посетил Украину, где в том числе провел переговоры с президентом этой страны Владимиром Зеленским.

"Тема визита президента Азербайджана в Киев 14 января подробно обсуждалась в ходе телефонного разговора между президентами России и Азербайджана, он состоялся 18 января по инициативе азербайджанской стороны", - сказала дипломат.

Отвечая на вопрос об обсуждаемой Алиевым и Зеленским возможности создания транспортного коридора, объединяющего страны ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия), Захарова пояснила, что "выстраивание двусторонних отношений - суверенное право каждого государства, важно, чтобы эти связи и контакты не были направлены против третьих стран".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанУкраинаРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЗахарова, Мария Владимировна
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