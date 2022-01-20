Захарова: НАТО принесла принцип неделимости безопасности в жертву своим военным планам

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Страны НАТО в последние десятилетия решили принести принцип неделимости безопасности в Европе в жертву собственным блоковым военным планам. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В последние десятилетия в НАТО решили принести вот эти заявленные нами вновь принципы в жертву собственным блоковым военным планам. Там продолжили осваивать соседние с нами государства разными способами, в том числе и с помощью различных партнерских программ", - сказала она.

По словам Захаровой, альянс официально закрепил сдерживание России в своей политике, в своем военном строительстве и военной деятельности. "Поэтому мы рассматриваем подобный подход как направленный против России и использовали и в текстах договора, и соглашения соответствующие формулировки по военной деятельности", - указала она.

Дипломат подчеркнула, что безопасность и стабильность должны быть обеспечены для всех, а не для конкретной группы стран. "Это то, что называется неделимостью безопасности. РФ исходит из того, что любые действия, особенно в военной сфере, не должны противоречить неоднократно подтвержденным в документах Россия - НАТО или документах ОБСЕ, в том числе и на высшем уровне, краеугольным принципам неделимости безопасности в Европе, отказа от укрепления собственной безопасности за счет безопасности других и так далее", - отметила она.

"Эта принципиальная позиция России касается всех. Она принципиальна и всеобъемлюща", - сказала дипломат.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.