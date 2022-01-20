В Кремле не исключают возможность нового контакта Путина и Байдена

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый контакт президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться после получения ответа от Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами [по гарантиям безопасности], главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить", - сказал представитель Кремля.

Путин и Байден сами примут решение, когда провести очередной контакт, не обязательно связывать его со встречей дипломатических представителей двух стран, отметил Песков. "Президенты сами принимают решение о своих контактах", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС. "Нет, отнюдь", - ответил он на вопрос, есть ли увязка между новыми контактами на высшем уровне и возможными новыми консультациями по гарантиям безопасности на дипломатическом уровне.

По словам Пескова, "после того, как ситуация с ответом американской стороны [на предложения России по гарантиям безопасности] будет прояснена, уже тогда будет понимание, на какой стадии президенты решат подключиться к продолжению диалога".

Россия ждет письменного ответа США на российские предложения по гарантиям безопасности в ближайшие дни. "Время имеет [значение]. Мы говорим о том, что ожидаем получить его на днях. Совершенно не обязательно, что завтра", - сказал Песков, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что тот не планирует передать этот ответ главе МИД РФ Сергею Лаврову на встрече в Женеве 21 января. На вопрос, устроит ли российскую сторону, если американцы предоставят письменные документы на следующей неделе, Песков ответил: "Да".

Байден в среду на пресс-конференции заявил, что считает возможным проведение нового саммита с Путиным. По словам американского лидера, в ходе прошлых контактов с президентом РФ они обсуждали возможность проведения еще одной встречи, если для этого будет необходимость. 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.