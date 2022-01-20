Песков: РФ опасается, что угрозы США в адрес Москвы спровоцируют новую войну на Украине

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Непринятие Украины в состав НАТО сейчас не означает, что страна не может быть принята в альянс в среднесрочной перспективе, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Непринятие Украины в НАТО в ближайшей перспективе не означает отказ от принятия Украины [в состав альянса] в среднесрочной перспективе. С точки зрения диалектики развития международных отношений это один момент", - указал представитель Кремля.

В то же время Песков обратил внимание, что сигналы из Вашингтона о готовности обсуждать тему неразмещения вооружений на Украине можно назвать позитивным фактом. "Действительно, сигнализируют определенную готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона и НАТО, что, наверное, относится к позитивной стороне", - сказал он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, "все это еще предстоит прояснить", поскольку позиция Москвы по вопросу непринятия Украины в НАТО столь же принципиальная для России, как и сам вопрос неразмещения стратегического вооружения на территории этой страны. "Ответы на эти вопросы нам предстоит узнать из тех письменных заявлений, которые мы ожидаем на днях", - резюмировал он.

На пресс-конференции в Белом доме в среду президент США Джо Байден допустил возможность достижения договоренностей с РФ по вопросу о неразмещении стратегических вооружений на Украине, отметив, что "вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не слишком высока" с учетом того, что киевским властям "надо проделать намного больше работы в том, что касается демократии".