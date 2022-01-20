Кремль не комментирует идею КПРФ о признании ДНР и ЛНР до рассмотрения документа в Думе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кремль не комментирует предложение КПРФ о признании ДНР и ЛНР до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому эта инициатива депутатская, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал Песков.

Комментируя уточнение о том, что КПРФ может обратиться к гражданам с таким проектом документа, представитель Кремля отметил, что "любая политическая партия может обращаться".

Ранее, 19 января, сообщалось, что депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В документе указано, что уже восемь лет жители провозглашенных республик "живут под обстрелами мелко- и крупнокалиберного оружия", по данным ООН, погибли более 10 тыс. человек, более 50 тыс. ранены, при этом власти Украины "установили полную экономическую блокаду" ДНР и ЛНР.

В заключении правового управления Госдумы указано, что, согласно регламенту нижней палаты, проекты обращений по внешнеполитическим вопросам предварительно должны рассматриваться комитетом Думы по международным делам и комитетом по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Позиция этих комитетов в пакете внесенных документов не представлена.