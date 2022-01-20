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Путин проведет встречу с Собяниным

Мэр Москвы расскажет президенту о положении дел в городе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Днем у него [президента] идут рабочие встречи. Наряду с другими состоится беседа президента с мэром Москвы [Сергеем] Собяниным. Сергей Семенович расскажет о [делах] московских, о положении дел в Москве", - сказал Песков.

Глава государства также проведет международный телефонный разговор, сообщение о нем будет около 19:00, добавил представитель Кремля.

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Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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