Путин проведет встречу с Собяниным

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Днем у него [президента] идут рабочие встречи. Наряду с другими состоится беседа президента с мэром Москвы [Сергеем] Собяниным. Сергей Семенович расскажет о [делах] московских, о положении дел в Москве", - сказал Песков.

Глава государства также проведет международный телефонный разговор, сообщение о нем будет около 19:00, добавил представитель Кремля.