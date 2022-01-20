Комитет Думы по СНГ обсудил с генсеком ОДКБ работу биолабораторий вблизи границ России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в четверг обсудили с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем присутствие биологических лабораторий в некоторых странах рядом с российскими границами. Об этом журналистам сообщил глава комитета Леонид Калашников.

"Мы поговорили даже о вопросах здравоохранения и косвенных вопросах содержания, например, в некоторых странах биологических лабораторий. Это не относится к ОДКБ, но это относится к политической составляющей, к нам", - сказал Калашников.

"Как это сопрягается? Нахождение в одном союзе, и в то же время содержание этих лабораторий и их работа с, по сути говоря, нашими противниками", - добавил депутат.

Калашников также заметил, что после проведения миротворческой операции в Казахстане некоторые внутренние процедуры ОДКБ будут корректироваться. "Есть Парламентская ассамблея ОДКБ, которая призвана помогать в решении вопросов законодательного характера", - резюмировал он.

Как отметил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек.

В апреле 2020 года ряд украинских телеканалов, в том числе "1+1" и Newsone, сообщили, что на Украине действуют американские военные биолаборатории, где проводятся опыты с возбудителями опасных инфекционных болезней. В том же месяце депутаты Верховной рады - глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин - сообщили, что направили в органы государственной власти обращения с требованием предоставить отчет о работе 15 американских биолабораторий в стране.

В июне 2020 года постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия обеспокоена наличием американских биолабораторий в Грузии, на Украине и проведением иностранными военными биологами экспериментов в российском пограничье.