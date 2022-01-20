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Комитет Думы по СНГ обсудил с генсеком ОДКБ работу биолабораторий вблизи границ России

Как отметил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью миллионов человек

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в четверг обсудили с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем присутствие биологических лабораторий в некоторых странах рядом с российскими границами. Об этом журналистам сообщил глава комитета Леонид Калашников.

"Мы поговорили даже о вопросах здравоохранения и косвенных вопросах содержания, например, в некоторых странах биологических лабораторий. Это не относится к ОДКБ, но это относится к политической составляющей, к нам", - сказал Калашников.

"Как это сопрягается? Нахождение в одном союзе, и в то же время содержание этих лабораторий и их работа с, по сути говоря, нашими противниками", - добавил депутат.

Калашников также заметил, что после проведения миротворческой операции в Казахстане некоторые внутренние процедуры ОДКБ будут корректироваться. "Есть Парламентская ассамблея ОДКБ, которая призвана помогать в решении вопросов законодательного характера", - резюмировал он.

Как отметил ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, биологические лаборатории, создаваемые США по всему миру, несут угрозу здоровью десятков миллионов человек.

В апреле 2020 года ряд украинских телеканалов, в том числе "1+1" и Newsone, сообщили, что на Украине действуют американские военные биолаборатории, где проводятся опыты с возбудителями опасных инфекционных болезней. В том же месяце депутаты Верховной рады - глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин - сообщили, что направили в органы государственной власти обращения с требованием предоставить отчет о работе 15 американских биолабораторий в стране.

В июне 2020 года постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия обеспокоена наличием американских биолабораторий в Грузии, на Украине и проведением иностранными военными биологами экспериментов в российском пограничье.

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