Мэр Рыбинска Ярославской области ушел в отставку

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков покидает пост. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

"Личные обстоятельства складываются так, что вынужден оставить эту работу. Здесь нет никакой политики, не ищите. Рыбинск был и остается для меня любимым и родным городом", - сообщил Добряков.

Он также отметил, что в городе большой потенциал для развития и последующей работы. "Команда профессиональная, развитие будет продолжаться, я уверен. Берегите город", - добавил он.

В 2021 году в Рыбинске проходили выборы главы города. Добряков одержал победу, набрав более 42,8% голосов.

Денис Добряков - уроженец Рыбинска, ранее он по контракту служил в воздушно-десантных войсках, был сотрудником ФСБ. С 2010 по 2012 год был депутатом муниципального совета Рыбинска. С декабря 2014 по июнь 2015 года Добряков являлся заместителем председателя правительства Севастополя. Он также был заместителем директора по экономической и антитеррористической безопасности филиала ПАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС".