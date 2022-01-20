Захарова заявила, что Запад создает очередную грязную интригу вокруг Олимпийских игр

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Коллективный Запад создает очередную грязную интригу вокруг Олимпийских игр в Пекине, заполняя информационное пространство выдуманными проблемами. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планета проходит испытание пандемией, пытается ответить на вопрос, как выжить, как изобрести действенные средства для борьбы с новыми вирусами. И вот сейчас в этот момент, вместо того чтобы использовать позитивную повестку для того, чтобы в том числе подарить надежду многим, кто ее не может найти, заводится очередная жуткая грязная интрига вокруг Олимпийских игр" ,- сказала она.

По словам дипломата, вместо заполнения информационной сферы положительными новостями, западные страны задают вопросы, "кто из официальных делегаций присоединится к бойкоту, а кто поедет" в Китай.

Захарова подчеркнула, что проведение спортивных мероприятий в странах, которые не являются членами коллективного Запада, всегда осложнялось. "Такое происходит не первый раз. Так было всегда. Те олимпиады, которые проходят на территории стран вот этой блоковой философии, там все более или менее нормально. Там нету ни проблем с правами человека, ни гуманитарных вопросов, там нет ни коррупции, там все прекрасно", - указала она.

"Но как только речь идет о проведении крупнейших мировых спорных мероприятий на территории стран, которые не входят либо в блоковое кольцо, либо не являются членами коллективного Запада, тут же находятся реальные вопросы и проблемы, которые просто гиперболизируются, либо придумываются несуществующие, либо идет комбинация - соединение реальных проблем с намеренно мифологизированными", - добавила Захарова.

6 декабря Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Однако американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Нидерланды также решили не направлять правительственную делегацию на Игры в Пекине, но власти королевства не связывают это с их бойкотом.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.