Кремль не комментирует вопрос о возможном кредите Ирану на закупку российских вооружений

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кремль оставил без комментариев вопрос о якобы возможном предоставлении кредита Ирану на закупку российских вооружений.

"Я оставлю без комментариев это. Вопросы военно-технического сотрудничества мы никак не комментируем", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности предоставления Москвой Тегерану кредита, в том числе на закупку российских истребителей.

Сейчас в России с визитом находится президент Ирана Эбрахим Раиси. 19 января состоялись его переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.