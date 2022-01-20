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Кремль не комментирует вопрос о возможном кредите Ирану на закупку российских вооружений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопросы военно-технического сотрудничества не комментируются

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Кремль оставил без комментариев вопрос о якобы возможном предоставлении кредита Ирану на закупку российских вооружений.

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"Я оставлю без комментариев это. Вопросы военно-технического сотрудничества мы никак не комментируем", - сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности предоставления Москвой Тегерану кредита, в том числе на закупку российских истребителей.

Сейчас в России с визитом находится президент Ирана Эбрахим Раиси. 19 января состоялись его переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

Теги
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