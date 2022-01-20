Путин заявил, что находится в постоянном контакте с Собяниным

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил, что они находятся в постоянном контакте.

"Сергей Семенович, мы с вами в постоянном контакте и по телефону, и встречаемся лично. Всякие совещания, и напрямую работаем", - сказал Путин.

Он добавил, что, несмотря на это, хотел бы поговорить с Собяниным о ситуации в столице в целом. Глава государства попросил мэра рассказать о ближайших задачах, которые, по его мнению, стоят перед Москвой.