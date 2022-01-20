Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

"Владимир Путин своим указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность", - сообщается в четверг на сайте Кремля.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высший государственный орден Российской Федерации. Согласно статуту, им могут награждаться выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за "исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России", а также главы и руководители правительств зарубежных стран за "выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией".

Президент также поздравил Шаймиева с 85-летием, отметив, что, возглавляя республику в переломную эпоху, ее первый президент не боялся твердо следовать своим убеждениям и принципам. По словам Путина, в то время Шаймиев показывал пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных и острых проблем.

"Ваша деятельность, вся ваша жизнь тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном. Все, кому довелось работать или встречаться с вами, неизменно отмечают ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также указал на особый созидательный вклад Шаймиева в социально-экономическое развитие региона, в сбережение его культурных и духовных традиций. Как он отметил, это снискало Шаймиеву поистине высочайший общественный авторитет и признание по всей России. А Татарстан, добавил Путин, славится символами укрепления ценностей мира и согласия, воплощенными в проектах Шаймиева по возрождению христианских и мусульманских памятников.

О Минтимере Шаймиеве

20 января 2022 года Шаймиеву исполняется 85 лет. Первый президент Республики Татарстан, Герой труда РФ родился 20 января 1937 году в деревне Аняково Актанышского района Татарской АССР (ныне Республика Татарстан).

Впервые был избран на пост главы республики 12 июня 1991 года, получив 70,6% голосов избирателей (выборы проводились на безальтернативной основе). Оставался на этом посту до 2010 года. В феврале 2010 года Минтимер Шаймиев стал председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана (фонд "Возрождение"), созданного по его инициативе. Является государственным советником Татарстана.