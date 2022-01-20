Захарова: заявления представителей США по Белоруссии отражают игнорирование ими реалий

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Заявления представителей Вашингтона относительно Белоруссии демонстрируют непонимание ими белорусской повестки и существующих реалий. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие заявления представителя американского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что в качестве одного из достижений американские деятели постоянно упоминают американское образование, но, по ее словам, когда слышишь заявления американских официальных лиц, можно усомниться в качестве образовательного процесса в США.

"Потому что либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу. <…> Невозможно нести то, что несут наши американские партнеры, полностью игнорируя белорусскую ситуацию, повестку, реалии, все, что творится вокруг этой страны, на границе этой страны, при этом бесконечно делая акцент на некой политической составляющей, апеллируя к каким-то, как они считают, фактам, которые фактами не являются", - сказала Захарова.

"Одного поля ягоды"

В этом контексте дипломат упомянула состоявшуюся накануне пресс-конференцию президента США Джо Байдена. "Посмотрите какие вопросы были заданы в контексте ситуации вокруг Украины. Все журналисты буквально, четко артикулируя, говорили о том, что Россия собирается напасть на Украину. Они выдавали это как абсолютно выверенный факт. <...> Понимаете, есть реальность, а есть домыслы, которые просто, видимо, за счет частоты их повторения просто преподносятся как факты", - добавила Захарова.

Она указала, что многое из того, что мы сейчас слышим от представителей Вашингтона, понять не могут даже их американские коллеги. "Настолько это все находится в каком-то отрыве от ситуации", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Напомнила дипломат и о недавнем заявлении заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд о 18 разработанных США сценариях действий на якобы возможное "вторжения" РФ на Украину. "У меня такое впечатление, что в шоке от этой информации были все : и Госдеп, и Белый дом, и, наверное, другие силовые ведомства США. Что это за 18 сценариев, откуда она их взяла? Посмотрите, как все просто, по большому счету, не нашлись, что ответить, когда вопросы им задавали", - добавила Захарова.

По ее словам, все указанные примеры являются "одного поля ягодами".

Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства на брифинге назвала прибытие российских войск в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на фоне эскалации ситуации вокруг Украины чрезвычайно опасным. Она считает, что Белоруссия становится все более дестабилизирующим фактором в регионе. По оценке Госдепа, некоторые положения проекта Конституции Белоруссии могут создать основания для размещения войск РФ в республике.