Эксперт: реформа местного самоуправления усилит конкуренцию среди муниципальных депутатов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый закон о муниципальной власти, проект которого внесли в Госдуму в конце 2021 года, поможет усилить политическую конкуренцию среди местных депутатов и повысить их статус. Такое мнение высказал управляющий делами Совета муниципальных образований Тюменской области Егор Быстров во время круглого стола в Совете Федерации по теме обсуждения нового законопроекта.

Новый законопроект предполагает, что местное самоуправление будет осуществляться в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения. Тогда как в действующем законе МСУ распространяется также на городские, сельские поселения и муниципальные районы.

"Благодаря тому, что сейчас все думы будут избираться только в районных, муниципальных округах, политическая жизнь будет вокруг муниципальных округов. Это приведет к здоровой политической конкуренции и реальной эффективности муниципальных депутатов. Более того, это приведет к повышению статуса [депутатов], так как им придется бороться за него", - сказал Быстров.

По мнению главы Узловского района Тульской области, члена Госсовета Российской Федерации Марины Карташевой, новый законопроект избавит от дублирования деятельности местных депутатов, когда представители муниципалитетов и сельсоветов работают над одними и теми же нормативно-правовыми актами. Также исчезнет статья расходов, связанная с обеспечением работы депутатских корпусов в сельских поселениях.

"Хотя они осуществляли свою деятельность на непостоянной основе, при этом публикация нормативно-правовых актов - это очень затратная процедура. Это ряд содержательных моментов как издание, ведение дел, протоколов и всего прочего. Если говорим о выборных процессах, то выборы для муниципалитета - это тоже серьезная статья расходов", - пояснила Карташева.

Законопроект о развитии местного самоуправления

Внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Как сообщила пресс-служба профильного думского комитета, законопроект в том числе "предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления", что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. При этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.