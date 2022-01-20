Госдума приняла в I чтении законопроект об охране объектов мобилизационного назначения

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в I чтении законопроект, дающий Главному управлению специальных программ президента (ГУСП) РФ право сбивать беспилотники для охраны объектов мобилизационного назначения, а сотрудникам этого органа разрешается применять силу, спецсредства, боевую и специальную технику.

Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, законопроект устанавливает полномочия ГУСП РФ при организации и осуществлении охраны и защиты специальных объектов и объектов их инфраструктуры.

Инициатива была внесена в мае 2021 года группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы седьмого созыва по обороне Владимиром Шамановым.

"Предусматривается полномочие федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях охраны объектов мобилизационного назначения, находящихся в его ведении, от противоправных действий (бездействий) и защиты сведений о данных объектах", - говорится в пояснительной записке. При этом, как отмечают авторы инициативы, следует иметь в виду, что такие же полномочия уже есть у силовых ведомств - ФСБ, органов госохраны, Росгвардии и СВР.

Военнослужащие ГУСП РФ наделяются правом применять физическую силу, спецсредства, оружие, военную и специальную технику, проводить личный досмотр граждан и их вещей, транспорта. Также предлагается разрешить им проводить административное задержание при попытке проникновения на спецобъекты и объекты их инфраструктуры, доставлять нарушителей в полицию, проверять документы, получать объяснения от нарушителей, досматривать и изымать их вещи и документы.

Полномочия федерального органа

Также инициативой предлагается наделить полномочиями ГУСП РФ устанавливать пропускной и внутриобъектовый режимы на специальных объектах и объектах их инфраструктуры, включая перечень вещей, запрещенных к проносу на эти объекты; устанавливать охранные, запретные и специальные зоны вокруг спецобъектов; приостанавливать работы, хозяйственную и иную деятельность в пределах зон охраняемого военного объекта, охранных зон военного объекта, запретных и специальных зон. Также этот орган наделяется правом вносить в госорганы, органы местного самоуправления, организации, учреждения и общественные объединения обязательные к исполнению представления об устранении угроз безопасности спецобъектов и объектов их инфраструктуры.

Кроме того, предлагается усилить требования к военнослужащим и работникам ГУСП РФ: ввести обязательные психофизиологические исследования, тестирования и проверку, а также процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.