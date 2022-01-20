Лавров и глава МИД Ирана настроены на переговоры в Вене для восстановления СВПД

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подтвердили настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в изначальном виде. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам переговоров глав дипведомств в Москве.

"Уделено пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, остающегося важнейшей договоренностью в области нераспространения. С обеих сторон подтвержден настрой на продолжение переговоров в Вене в целях восстановления "ядерной сделки" в изначальной конфигурации, без каких-либо "довесков" и изъятий", - указали в министерстве.