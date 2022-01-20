Врио замглавы Тамбовской области ушел в отставку после ареста

ТАМБОВ, 20 января. /ТАСС/. Арестованный по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении врио замглавы администрации Тамбовской области Владимир Громов уволился по собственному желанию. Об этом сообщили ТАСС в четверг в управлении информационной политики администрации региона.

"Врио заместителя главы администрации Тамбовской области уволен по собственному желанию", - сообщили в управлении.

В октябре 2021 года в кабинете Громова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при поставке имущества в детские сады Тамбовской области, а 11 января его задержали. В отношении него возбудили два уголовных дела о злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286 УК РФ). 13 января Ленинский суд Тамбова арестовал Громова на два месяца.

Согласно материалам следствия, в 2020 году компания "Дистрибьюция", зарегистрированная в Москве, заключила порядка 90 договоров на поставку оборудования в дошкольные учреждения Тамбовской области по нацпроекту "Демография". Общая сумма контрактов составила порядка 25 млн рублей, при этом значительная часть этих договоров до сих пор не исполнена, однако они оплачены в полном объеме. Следователи установили возможную причастность к этому руководителей дошкольных учреждений и коммерческой организации, общее покровительство которой осуществлял Громов.

Громов проработал в органах исполнительной власти почти 20 лет, должность вице-губернатора занимал с февраля 2020 года, координировал работу комитетов госзаказа и управления имуществом области.