Лукашевич заявил в ОБСЕ, что Россия встревожена переброской НАТО вооружений на Украину

ВЕНА, 20 января. /ТАСС/. Российская сторона встревожена сообщениями о переброске странами НАТО летальных вооружений и военного персонала на Украину. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Встревожены сообщениями об активизации переброски некоторыми странами - членами НАТО летальных вооружений и военного персонала на Украину. Лишь за эту неделю в Киеве приземлились несколько британских военных бортов с множеством управляемых ракетных комплексов", - указал Лукашевич участникам заседания постсовета.

Российский дипломат также обратил внимание, что в небе над Украиной все чаще стала появляться военно-транспортная и разведывательная авиация США, при этом США сняли барьеры для реэкспорта на Украину своих ракетных комплексов и иного вооружения из прибалтийских республик. "Мы также обеспокоены данными о переброске на Украину контингента канадских военных сил специальных операций и подготовке к принятию решения об отправке новых вооружений. Что они там будут делать? Когда появятся у линии соприкосновения?", - сказал Лукашевич.

По словам постпреда России, это не способствует стабилизации ситуации на востоке Украины, равно как и укреплению общеевропейской безопасности в целом. "На деле Киев толкают на новый виток насилия в Донбассе. Судя по всему, задача прежняя - любыми способами поддерживать напряженность вблизи российских границ", - подчеркнул дипломат.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.