Путин подписал указ о награждении орденами губернаторов Ростовской и Томской областей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении орденов губернаторам Ростовской и Томской областей, говорится в тексте указа, опубликованном в четверг.

"[Наградить] орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Голубева Василия Юрьевича, губернатора Ростовской области. Орденом Александра Невского - Жвачкина Сергея Анатольевича, губернатора Томской области", - говорится в тексте указа.

Голубев награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу; Жвачкин - за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу. Голубев возглавляет Ростовскую область с июня 2010 года. Жвачкин вступил в должность губернатора Томской области в марте 2012 года, в четверг он отмечает свое 65-летие.