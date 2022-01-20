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Путин подписал указ о награждении орденами губернаторов Ростовской и Томской областей

Василий Голубев возглавляет Ростовскую область с июня 2010 года, а Сергей Жвачкин вступил в должность губернатора Томской области в марте 2012 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении орденов губернаторам Ростовской и Томской областей, говорится в тексте указа, опубликованном в четверг.

"[Наградить] орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Голубева Василия Юрьевича, губернатора Ростовской области. Орденом Александра Невского - Жвачкина Сергея Анатольевича, губернатора Томской области", - говорится в тексте указа.

Голубев награжден за большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу; Жвачкин - за большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу. Голубев возглавляет Ростовскую область с июня 2010 года. Жвачкин вступил в должность губернатора Томской области в марте 2012 года, в четверг он отмечает свое 65-летие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГолубев, Василий ЮрьевичЖвачкин, Сергей АнатольевичРоссияРостовская областьТомская область
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