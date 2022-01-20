Замминистра образования Свердловской области подал заявление об увольнении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов подал заявление об увольнении, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

По информации местных СМИ, это произошло после того, как он попросил учителей писать положительные комментарии под постами губернатора в Instagram. Как ранее сообщило издание "Октагон", руководителей учебных заведений региона якобы обязали писать позитивные комментарии под постами губернатора Евгения Куйвашева на его странице в Instagram. В частности, по информации издания, не менее 10 сообщений от каждого учреждения необходимо было оставить под постами о 88-летии региона и отмене QR-кодов в торговых центрах. Исполнение этой задачи, по данным издания, находилось на контроле Юрия Зеленова. Просьбы к руководителям были размещены в одном из чатов, скриншот которого был также опубликован в ряде СМИ.

"Заявление [об увольнении] подано", - сообщила собеседница агентства, не уточнив причины увольнения. Комментариями Зеленова ТАСС пока не располагает.

Юрий Зеленов занимал должность с 2017 года, курировал работу департаментов профессионального образования и молодежной политики, отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования.