Чижов: ЕС сам изолировал себя от переговоров по безопасности, заблокировав диалог с РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Евросоюз фактически сам же изолировал себя от участия в переговорах по гарантиям безопасности, заблокировав диалоги с Россией, в том числе и по безопасности. Об этом заявил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"Но ведь ЕС сам себя фактически изолировал от этого, заблокировав развитие диалогов с Россией по многим вопросам, включая вопросы безопасности. Так что тут удивляться не приходится", - сказал он.

По словам Чижова, вызывают удивление и обвинения России в том, что она якобы отстранила ЕС от участия в переговорах по безопасности. "Когда мы в середине декабря направили свои предложения США и странам НАТО, то здесь мои клиенты сразу возбудились вопросом: "А где же наше место за столом?". Но потом сами же нашли ответ, что они работают через США и совместно с НАТО", - добавил дипломат.

Чижов также отметил, что пытался объяснить коллегам, почему Москва не видит добавленной стоимости для участия ЕС в дискуссиях, которые проводились в Женеве и Брюсселе, а затем в ОБСЕ. "Во-первых, предметом этой дискуссии являются вопросы жесткой безопасности. Это и ядерное оружие, и ракеты средней и меньшей дальности, это и размещение войск в тех или иных районах. А ЕС, как он не устает напоминать, не является военным блоком. Поэтому мы говорим о жесткой безопасности с теми, кто является ключевыми игроками на европейском поле по этим вопросам. С ЕС мы можем говорить о других вопросах", - указал он.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.