РФ видит противоречие между ситуацией с ковидом в Нью-Йорке и работой ООН

"Вчера (19 января - прим. ТАСС) при рассмотрении приоритетов председателя на 76-ю сессию Генассамблеи российский представитель попросил созвать как можно быстрее брифинг по вопросу о непрерывности деятельности Генассамблеи, - отметил Кузьмин. - Мы действительно наблюдаем серьезное противоречие между реальной эпидемиологической обстановкой и политикой Секретариата [ООН]".

ООН, 20 января. /ТАСС/. Российская делегация отмечает противоречие между реальной эпидемиологической обстановкой в Нью-Йорке и организацией работы в штаб-квартире ООН. Об этом заявил в четверг заместитель постпреда РФ при всемирной организации Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи.

Дипломат обратил внимание на то, что свою программу председатель 76-й сессии Генассамблеи Абдулла Шахид назвал "повесткой надежды". "Мы устали надеяться, мы хотим действовать. Мы хотели бы, чтобы Генассамблея оставалась хозяином своего слова", - сказал он.

В среду заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков призвал Абдуллу Шахида как можно скорее созвать брифинг о важности бесперебойной работы организации в условиях коронавируса. Российская сторона, отметил он, присоединяется к тем делегациям, которые выступают за возвращение к нормальной работе. По словам дипломата, Россия хотела бы обсудить подробно, по какой логике Секретариат ООН дальше намерен обеспечивать работу делегаций.

Как сообщила ТАСС официальный представитель председателя 76-й сессии Генассамблеи Полина Кубияк, офис Абдуллы Шахида получил запрос российской делегации о проведении брифинга. Кубияк отметила, что пока даты встречи нет.