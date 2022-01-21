Захарова назвала ложью материал Госдепа о российской дезинформации по Украине

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Государственный департамент США выпустил публикацию о "имеющей место" российской дезинформации по Украине, в котором содержатся "пассажи просто нечеловеческой лжи". Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в пятницу в своем Telegram -канале.

" <…> Например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр", - заявляет дипломат.

Захарова также добавила, что еще абсурднее является информация Госдепа о том, что "ни о каком окружении России натовскими базами речи не идет, и никто не обещал не расширять НАТО на восток". Их доказательство Захарова назвала "гениальным".

"<…> Из 20 тысяч км сухопутной российской границы только 1,2 тысячи км приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 - члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти", - отмечает представитель МИД.

Кроме того, Захарова заявила, что не желает разбираться, где "больше вранья или безграмотности" в опубликованном материале США. "Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только "министерство правды", - заключила она.

20 января Госдепартамент США опубликовал на своем сайте примеры приписываемой России "дезинформации", а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в "дезинформации и пропаганде".

По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва "создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы". В 33-страничном докладе Госдеп утверждал, что RT и Sputnik "играют решающую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики".