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Лавров назвал давлением слова Столтенберга о готовности принять в НАТО Финляндию и Швецию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию является попыткой бесцеремонного внешнего давления на их политику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Письменные ответы министра на вопросы СМИ опубликованы в пятницу на сайте дипведомства.

"Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции, с которыми нас связывают давние дружеские отношения, и чей действенный вклад как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности мы высоко ценим", - заявил министр.

Требования РФ к НАТО по выводу иностранных сил, техники и вооружений касаются в том числе Болгарии и Румынии, заявил Лавров.

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