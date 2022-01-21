Лавров: Франция и ФРГ хотели бы сохранить "нормандский формат" в нынешнем виде

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Франция и Германия предпочли бы сохранить "нормандский формат" в существующем виде. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя перспективы подключения США к этой переговорному механизму. Письменные ответы министра на вопросы СМИ опубликованы в пятницу на сайте ведомства.

"Что касается возможного участия США в "нормандском формате", то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники - Германия и Франция - предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время", - указал Лавров.

По словам министра, Россия не возражает против подключения США к процессу мирного урегулирования на Украине при условии, что Вашингтон будет побуждать Киев к выполнению минских соглашений.

"До 2018 года мы поддерживали достаточно конструктивные контакты с США, понимая, что они обладают существенным влиянием на Киев и могут побудить его к выполнению минских договоренностей. Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную "добавочную стоимость", в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", - говорится в сообщении.