МИД РФ: требования к НАТО по выводу иностранных сил касаются и Болгарии с Румынией

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается этих стран. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - сказал министр.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора.

В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что "не рассматривают друг друга как противников" и создают "механизм для консультаций, координации и совместных действий". В 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004-м - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009-м - Албания и Хорватия, в 2017-м - Черногория, а в 2020-м - Северная Македония. В настоящее время НАТО объединяет 30 стран и продолжает политику "открытых дверей".