МИД РФ: процесс делимитации позволит продвинуться в нормализации отношений Баку и Еревана

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Достижение прогресса в процессе делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы позволит существенно продвинуться в нормализации отношений Баку и Еревана. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Там подчеркивается, что Москва исходит из необходимости полной реализации трехсторонних договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. "Приоритетные задачи сегодня - запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Достижение прогресса на этих направлениях позволит существенно продвинуться в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном", - отмечают в российском дипведомстве.

В МИД также обратили внимание, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и большинством государств СНГ, включая Азербайджан и Армению. "С каждой из стран мы готовим серию юбилейных мероприятий. Учитывая, что ряд мероприятий будет носить культурно-просветительский характер, исходим из того, что они будут представлять интерес и для общественности", - говорится в материалах внешнеполитического ведомства.

В дипведомстве сообщили, что Москва призывает как можно скорее начать работу по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. "Последовательно прилагаем усилия по урегулированию ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, где, к сожалению, время от времени происходят инциденты с применением оружия, есть человеческие жертвы. Необходимо как можно скорее сформировать и запустить работу двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Готовы оказывать Баку и Еревану консультативное содействие в этом процессе", - подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что Россия также активно участвует в проблеме возвращения пленных. Напомним, со 2 декабря 2020 года при посредничестве российских миротворцев возвращено в общей сложности 146 удерживаемых лиц: 127 армянской стороне и 19 - азербайджанской", - указали в дипведомстве.

При этом в министерстве подчеркнули, что все внешние игроки, желающие подключиться к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и обеспечению стабильности и безопасности на Южном Кавказе, должны действовать не по принципу игры с нулевой суммой, а исходить из интересов сторон и учитывать трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России.

26 ноября 2021 года в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Азербайджана и премьера Армении, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Они также намерены вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации государственной границы между странами с последующей ее демаркацией. Москва будет оказывать консультативное содействие по запросу сторон.