МИД РФ: сотрудничество России и стран Европы могло бы снять напряженность, нагнетаемую США

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Работа РФ и стран Европы в позитивной повестке дня, стремление к которой выражают европейские страны, могло бы способствовать снятию напряженности в регионе, которую искусственно нагнетает руководство НАТО и ЕС с подачи США. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Европейские страны выражают желание работать с Россией на основе позитивной повестки дня. Естественно, это могло бы способствовать созданию более благоприятной атмосферы на Европейском континенте и снятию той напряженности, которая искусственно нагнетается руководством НАТО и ЕС с подачи США и агрессивного русофобского меньшинства", - сообщили в МИД. "К счастью, здравый смысл и простой инстинкт самосохранения еще не полностью "сдуло" североатлантическими ветрами из западной части нашего общего европейского дома", - добавили В МИД.

В особенности в министерстве выделили сотрудничество с Италией, подчеркнув усилия, исторически прилагаемые Римом для нормализации отношений между Востоком и Западом. Отмечается, что Москва поддержит итальянских коллег, если они продолжат двигаться в этом направлении.

"Исторически Италия неоднократно прилагала усилия для нормализации отношений между Востоком и Западом как в период холодной войны, так и в ходе последних десятилетий. Если и в нынешней ситуации Италия будет придерживаться таких подходов, будем всячески поддерживать в этом наших итальянских коллег", - сообщили в МИД.

В дипведомстве отметили, что российско-итальянские отношения выделяются на фоне "происходящих в мире внешнеполитических событий", поскольку эти отношения "отличает готовность к компромиссу, взаимное уважение, стремление учитывать интересы друг друга, заинтересованность в поддержании взаимовыгодного сотрудничества, открытого и содержательного диалога по всем проблемам, волнующим наши страны".