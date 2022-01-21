МИД РФ: Запад слепо потакает национализму косовоалбанских радикалов и притеснению сербов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Страны Запада, являющиеся внешними покровителями косовоалбанских радикалов, слепо потакают их попыткам притеснять сербское население в Косове и нагнетать национализм. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Молчание Запада <...> давно не удивляет - это симптом слепого потакания косовоалбанским радикалам со стороны внешних покровителей. Евросоюз, наделенный Генеральной Ассамблеей ООН посредническими функциями в диалоге Белград - Приштина, со своей ролью очевидно не справляется, будучи не в состоянии - спустя без малого девять лет после достижения соответствующей договоренности - преодолеть саботаж косоварами выполнения своих обязательств по учреждению в крае Сообщества сербских муниципалитетов", - заявили в МИД РФ. Россия намерена добиваться того, чтобы выпады Приштины получили адекватную оценку в международных структурах, прежде всего, в Совете Безопасности ООН, подчеркнули в министерстве.

В МИД РФ указали, что устойчивое решение проблемы Косова возможно лишь на основе международного права, прежде всего, резолюции Совета Безопасности ООН 1244, закрепляющей среди прочего территориальную целостность Сербии с Автономным краем Косово и Метохия в ее составе. "Именно в русле этого документа могут и должны вестись переговоры Белграда и Приштины. Их итогом призвано стать долговременное решение, которое устроит сербскую сторону и получит одобрение СБ ООН", - отметили в министерстве.

"Приштинской "верхушке" давно пора понять, что провокационные попытки убедить остальной мир в жизнеспособности пресловутой "косовской государственности" изначально обречены на провал. Нагнетание албанского национализма и шовинизма, систематическое притеснение сербского и иного неалбанского населения, преследование Сербской православной церкви свидетельствуют о несостоятельности этого проекта", - сообщили в российском дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что полностью разделяют обеспокоенность в связи с периодически звучащими из Приштины и Тираны рассуждениями о создании "Великой Албании" путем слияния "двух албанских государств" на Балканах. "Иначе как подрывными подобные замыслы не назовешь: любой келейный пересмотр границ в регионе по определению разрушителен для и без того хрупкой стабильности в этой части Европы, где по-прежнему есть чем заняться с точки зрения преодоления последствий конфликтов и войн 1990-х годов", - заключили в дипведомстве.